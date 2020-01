MINEVIKUHETK | 2. jaanuar: Vene vägede poolt hõivatud Port Artur alistus jaapanlastele 

Jaapani mereväe eesotsas oli admiral Heihachiro Togo, kelle juhtimisel langeski Port Artur järgneva aasta jaanuaris jaapanlaste kätte. See oli venelastele suureks, ent mitte viimaseks hoobiks. Nad said järgnevatel kuudel alahinnatud vastaselt veel mitu korda lüüa – märtsis Shenyangis ja mais Tsushima saarte lähedal. Need kolm kaotust veensid Vene keisririiki, et edasine vastuhakk Jaapanile Ida-Aasias on lootusetu. 1905. aasta septembris vahendas USA president Theodore Roosevelt Vene ja Jaapani vahel sõlmitud rahuläbirääkimisi, mis kulmineerusid Portsmouthi rahulepinguga.