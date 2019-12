MINEVIKUHETK | 28. detsember: Pariisis ilmus „Gulagi arhipelaagi“ esimene köide 

Julge teose esimene köide avaldati Pariisis Editions du Seuil kirjastuse poolt paar päeva pärast 1973. aasta jõule. Solženitsõn soovis, et raamat ilmuks esmalt venekeelsena, ent peagi pärast avaldamist tõlgiti „Gulagi arhipelaagi“ I köide ka teistesse keeltesse – vaid mõned kuud hiljem levis see lääneriikides inglis- ja prantsuskeelsena ning osutus ääretult menukaks. Nõukogude Liidu võimud olid selle üle aga maruvihased. Riiklik uudisteagentuur TASS kuulutas, et Solženitsõni teos on „alusetu laim vene rahva vastu“.