MINEVIKUHETK | 27. detsember: Konstantinoopolis valmis Hagia Sophia kirik 

Hagia Sophia oli tollal maailma suurim ehitis. See sai algselt kreeka õigeusu kiriku keskuseks ning kohaks, kus krooniti Bütsantsi keisreid. Suurejooneline hoone, selle massiivne kuppel ning kaunistused märkisid Bütsantsi arhitektuuri kõrgpunkti. Kuigi maavärinad kahjustasid tulevatel aastatel hoonet ning sellele on tehtud lugematul arvul ümberehitusi, on see tänase päevani säilinud. Kui türklased 1453. aastal Konstantinoopoli vallutasid, muudeti kirik mošeeks, millena see säilis 1931. aastani. Praegu asub Hagia Sophias muuseum.