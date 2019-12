AJALOO VÕIKAMAD MÕRTSUKAD | Põetaja Jane Toppan soovis tappa võimalikult palju inimesi 

1887. aastal alustas Jane Toppan põetajana praktikat Cambridge'i haiglas. Tal oli seal palju sõpru ning naine meeldis algselt inimestele. Arstid pidasid Jane'i üheks parimaks õeks, kes asutuses töötas. Ta teenis sõbraliku ja avatud iseloomu tõttu hüüdnime „Lõbus Jane“. Põetajale meeldis aga kuulujutte rääkida ning valetada – vabal ajal jõi naine suurtes kogustes õlut ja jutustas ebasündsaid nalju. Samuti varastas ta haiglast väikseid esemeid ning tundis surnukuuri vastu ebatervet huvi. Toppani kaaspraktikandid meenutasid, et naine oli mitu korda maininud, et tema arvates pole mõtet vanu inimesi elus hoida.

Jane Toppan mürgitas eakaid patsiente ning tundis nende surmast seksuaalset naudingut. Foto: YouTube'i kuvatõmmis

Toppan sõbruneski tavaliselt eakate ja väga haigete patsientidega, kelle peal ta jõletuid eksperimente läbi viis. Nimelt manustas ta patsientidele opiaate ning jälgis, kuidas see nende närvisüsteemi mõjutab. Hiljem väitis Jane Toppan, et ta tundis patsientide surmalähedasest olekust ja surmast seksuaalset naudingut. Sageli oli naine uimastatud isikutega koos voodis lamanud ning nende eluküünla kustudes patsiente tugevalt emmanud. Mitu patsienti mürgitas Toppan ka uues töökohas Massachusettsi üldhaiglas, kust ta vähem kui kahe aasta jooksul vallandati. Otseselt ei jõudnud keegi tema saladusele jälile.

Võimud arreteerisid Jane Toppani 1901. aasta oktoobri lõpus. Järgneval suvel toimus naise üle kohtuprotsess, kus ta oma kuritööd üles tunnistas. Toppanile omistati 31 mõrva, ent see arv võis naise enda sõnul ulatuda lausa sajani. Toppan selgitas, et mõrvade taga oli teismeliseas läbielatud pettumus – Jane'i poiss-sõber oli neiu 16aastasena maha jätnud ning teise tüdrukusse armunud. „Kui ma oleksin olnud abielunaine, poleks ma tõenäoliselt kõiki neid inimesi tapnud,“ sõnas Toppan süüpingis. Vandekohus otsustas, et mõrvar on vaimselt haige ning teda ei saa seetõttu süüdi mõista. „Lõbus Jane“ saadeti Tauntoni vaimuhaiglasse, kus ta elu järgnevad aastad veetis. Eakaid patsiente mõrvanud Jane Toppan suri 1938. aastal.