MINEVIKUHETK | 13. detsember: sajad sõdurid jäid Alpides lumelaviini alla 

Itaallased liitusid I maailmasõjaga 1915. aastal Antanti vägede poolel. Järgneva kolme aasta jooksul pidasid itaallased ja austerlased piiriäärsetel mägistel aladel veriseid lahinguid. Sealsed tingimused olid karmid ning räsisid sõdureid hullemini kui reaalne võitlus. Üks Austria ohvitsere ütles olukorra kohta järgnevat: „Mäed on talvel ohtlikumad kui itaallased.“ 1916. aasta detsembri keskpaigas osutus see ütlus vägagi tõelähedaseks, kui tugev lumesadu Alpides laviiniohtlikke situatsioone tekitas.

Tol nädalal jätkus karm lumesadu ning tugevad tuuled. Sarnaseid juhtumeid esines veel – terved rügemendid kadusid ootamatult laviinide alla. Hinnanguliselt suri enne detsembri lõppu mägedes laviinide tõttu kuni 10 000 sõdurit. Mõned tunnistajad kinnitasid, et laviine loodi tehislikult. Kuigi selle kohta pole tõendeid, on võimalik, et laviine kasutati tõesti I maailmasõja käigus n-ö relvana.