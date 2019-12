Maailm MINEVIKUHETK | 9. detsember: rõuged kuulutati ametlikult likvideerituks Ohtuleht.ee , täna, 12:25 Jaga: M

19. sajandi alguses suhtuti Edward Jenneri loodud vaktsiini väga vastuoluliselt. Foto: Wikimedia Commons

9. detsembril 1979. aastal kuulutas arstidest koosnev komitee, et rõuged on hävitatud. See on ainus inimesi mõjutav nakkushaigus, mis on ametlikult likvideeritud.