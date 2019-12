AJALOO VÕIKAMAD MÕRTSUKAD | Külmavereline Pedro Filho tappis teisi kriminaale 

Pedro Filho sündis 1954. aasta juunis Brasiilias Santa Rita do Sapucaí farmis. Tema elu oli juba sündides raske, kuna ta sündis muljutud koljuga. Nimelt oli Pedro isa oma rasedat naist peksnud, mille käigus vigastas mees ka veel sündimata last. Filho tundis enda sõnul esimest korda tapmiskihku 13aastaselt võitluses vanema nõoga. Ta lükkas noormehe suhkruroo pressi vahele, kus too peaaegu suri.

Kui Tapja-Petey kuulis, et tema isa istub noormehe ema tapmise eest vanglas, otsustas külmavereline tapja kätte maksta. Teadaolevalt oli isa oma kaasa julmalt matšeetega mõrvanud ning temalt jäsemeid eemaldanud. Filho külastas oma vanemat vanglas ning tappis ta 22 noahoobiga. Seejärel lõikas ta mehe südame välja ning hammustas sellest tüki. Pärast isa mõrva jätkas Filho kriminaalide tapmist.

Pärast vanglast vabanemist tegi Filho elus kannapöörde. Foto: Criminal Minds Wiki

Pedro Filho vahistati alles 1973. aasta mais. Vanglasse saatmisel pandi ta koos ühe teise kriminaali – vägistajaga – koos politseiautosse istuma. Pedro kasutas võimalust ning mõrvas mehe. Sarnast tegevust jätkas ta ka vanglamüüride taga, kus ta tappis kokku 47 kinnipeetavat. Kaasvangid teadsid, et Filho hingel on paljude kriminaalide surm, mistõttu tundsid nad mehe vastu pimedat viha. Teda üritati mitmel korral tappa, ent brasiillasel õnnestus alati eluga pääseda. Ühel puhul tappis „Pedrinho Matador“ lausa kolm talle korraga kallale tunginud meest ning vigastas veel kahte. Ellujäämise nimel tappis visa Filho kümneid kaasvange.

Mõni Filho ohvritest oli siiski võrdlemisi suvaline. Näiteks tappis ta kongikaaslase, kes liiga valjult norskas ning teise, kelle „nägu talle ei meeldinud“. Mõrvar ise mainis, et teise kurjategija tapmine on imeline ning tekitab temas rahulolu. Psühhiaatrite sõnul võib Filhot kirjeldada kui psühhopaati, kellel puudub kahetsus ja kaastunne. Samuti diagnoosisid arstid, et mehel on paranoiline ja antisotsiaalne iseloom.