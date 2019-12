MINEVIKUHETK | 5. detsember: Bermuda kolmnurgas kadus kogu lennueskaader 

Kaks tundi pärast lennu algust teatas eskaadri juht, et tema kompass ja varukompass ei tööta ning ta on tundmatus kohas. Meest ei saanud kogenematuses süüdistada, kuna ta oli juba kuus kuud piirkonnas lennanud. Teistel õhusõidukitel esines väidetavalt sama probleem. Maismaal asuvate raadioseadmete abil üritati kadunud eskaadriga ühendust võtta, ent tulutult. Kell 18:20 kuuldus raadiost eskaadri juhi katkendlik sõnum, milles ta käskis kaaslastel lennukid hüljata, sest kütus oli otsakorral.

Selleks hetkeks suutsid radarid tabada, et Lend 19 asub kusagil Bahama saartest põhjas ning Florida rannikust idas. Tund hiljem startis õnnetuspaiga poole päästelennuk 13 mehega pardal. Kolm minutit hiljem teatas piloot kodubaasi, et päästemissioon on edukalt teel. See oli viimane kord, kui sellest õhusõidukist midagi kuuldi. Hiljem raporteeriti Florida ranniku lähedal asunud tankerilt, et veidi enne kaheksat toimus silmapiiril plahvatus.