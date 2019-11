AJALOO VÕIKAMAD MÕRTSUKAD | Müstiline Sodiaagimõrvar on jäänud tänini tabamatuks 

Lapsepõlves läbielatud katsumusi või pereprobleeme, mis sageli sarimõrvareid iseloomustavad, pole võimalik Sodiaagimõrvari puhul analüüsida, sest mehe isikut varjav saladuseloor on tänini avamata. Põhjustest, miks ta sellise tee valis, on raske midagi välja lugeda ka mitmetest krüpteeritud kirjadest, mida tapja pressile ja võimudele saatis, ent selge on see, et ta nautis oma tegevust. Sellest annab märku ühes tema kirjas seisnud lause: „Mulle meeldib inimeste tapmine, sest see on nii lõbus!“. Palju vastuolulisust leidub ka tapja ohvritest, kellest vaid viis ametlikult tema nimele kirjutati. Tõenäoliselt ulatub see arv vähemalt 20ni.