MINEVIKUHETK | 29. november: esimesed inimesed lendasid üle lõunapooluse 

Ameeriklane Richard Byrd õppis lendama USA mereväes ning osales I maailmasõjas. Merevägi saatis suurepärase navigaatorina tuntud mehe 1924. aastal Gröönimaale, et too õhust Arktilist regiooni uuriks. Liustike kohal kogemusi hankinud Byrd otsustas sooritada esimese lennu üle põhjapooluse. Koos Floyd Bennetiga sooritasid nad Josephine Ford nime kandva lennuki pardal ülesande, ent selle saavutuse legitiimsus on tänapäeval palju küsimusi tõstatanud. Tollal kahtlusi ei tekkinud ning mehi autasustati Kongressi Aumedaliga.