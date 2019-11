MINEVIKUHETK | 25. november: viimased Briti sõdurid lahkusid New Yorgist 

Ameerika iseseisvussõda lõppes 1783. aasta 3. septembril Pariisi rahulepinguga, kus Suurbritannia tunnistas Ameerikas kolooniate iseseisvumist ja sõltumatust Suurbritanniast. Veidi vähem kui kolm kuud hiljem lahkusid sõja kaotanud briti sõdurid New Yorgist. See juhtus 25. novembril, mida tähistatakse USAs „Evakueerimise päevana“. New York oli olnud inglaste võimu all alates 1776. aasta septembrist.