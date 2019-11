MINEVIKUHETK | 21. november: Kreeka lähedal uppus Titanicu sõsarlaev 

1912. aastal toimunud „uppumatu“ Titanicu katastroofi valguses tegi Briti laevatootja White Star Line traagilise saatusega laeva valmistamisjärgus olevale sõsarmudelile mitmeid muudatusi. Esiteks muudeti aluse nimi Giganticust Britannicaks, mis kõlas asjaolusid arvestades tunduvalt tagasihoidlikumalt. Samuti muudeti laevakere tugevamaks – eriti jäämägedega kokkupõrget arvestades. Ettevõte lisas ka erinevalt Titanicust sinna piisavalt päästepaate, et vajadusel kõiki reisijaid mahutada.

Kapten Bartlett üritas laeva lähedalasuva Kea saare rannikule juhtida, ent see ei õnnestunud – alus uppus liiga kiirelt. Õnnetuse tegi hullemaks asjaolu, et mõned meeskonnaliikmed üritasid esimesel võimalusel päästepaatidega põgeneda. Kuna laev liikus, imesid Britannica tiivikud väikesed paadid endasse, mistõttu nende pardal olnud inimesed hukkusid. Vähem kui pool tundi pärast õnnetust mõistis Bartlett, et alust pole võimalik päästa ning käskis evakueerimisega alustada.