MINEVIKUHETK | 18. november: üle 900 sektiliikme tegi hullunud juhi käsul enesetapu 

Jonestownist ei saanud juhi poolt lubatud paradiis. Templi liikmed pidid kogu päeva põldudel töötama ning said karmi karistuse osaliseks, kui Jonesi autoriteeti kahtluse alla seadsid. Neilt võeti ära passid, kirju tsenseeriti ning liikmed pidid reeglite rikkumisest teineteise peale kaebama. Jonesi enda vaimne tervis liikus samuti allamäge, lisaks oli tal tekkinud sõltuvus narkootikumidest. Mees oli veendunud, et teda jahib Ameerika Ühendriikide valitsus.

Rahva Templi looja Jim Jones. Foto: Wikimedia Commons

1978. aastal külastas Jonestowni USA Kongressi liige Leo Ryan. Teda innustasid selleks mitmed endised sektiliikmed, kes tundsid oma lähedaste pärast muret. Ryan saabus koos ajakirjanike ja vaatlejatega 17. novembril Jonestowni ning algselt möödus külastus edukalt. Probleemid tekkisid aga järgmisel päeval, kui mitmed Jonestowni liikmed palusid Ryanit, et too neid endaga kaasa võtaks. Jones sai tigedaks ning ässitas oma sõdurid külastajatele kallale. Neil õnnestus küll esialgu põgeneda, ent Ryan ning tema neli kaaslast tapeti, kui nad üritasid lennukile jõuda.

Jonestownis käskis hullunud Jim Jones kõigil koguneda, et „revolutsiooniline tegu“ korda saata. Selleks oli massienesetapp. Esimesena manustati tapvat tsüaniidi sekti noorematele liikmetele. Seejärel asusid täiskasvanud järjekorda, et ka ise Jonesi relvastatud sõdurite valvsa pilgu all mürgiannus saada. Paljud tegid enesetapu vabatahtlikult, ent oli ka neid, kes relvaähvardusel end tapsid.