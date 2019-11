AJALOO VÕIKAMAD MÕRTSUKAD | Krahvinna Erzsébet Báthory tappis lossi saabunud tüdrukuid 

1560. aastal sündinud Erzsébet Báthory pärines võimsast Ungari aadlisuguvõsast ning oli parun György Báthory ja paruness Anna Báthory tütar. Tema vanemad olid väidetavalt veresuguluses. Erzsébet oli saanud lossi pulmakingina oma abikaasa Ferenc Nádasdy käest.

Tunnistajate sõnade järgi hakkas Erzsébet Báthory tol ajal väljavalitud ohvreid mõrvama. Alguses lubas ta lossis vaestele tüdrukutele teenijatena tööd pakkuda, meelitades nad selle abil enda juurde. Peagi pööras ta oma pilgud aadlineidude poole, kes Csejte lossi õppima saadeti. Kuulujuttude kohaselt asus ta peagi tüdrukuid ka väljaspool lossi röövima.

Jõuka aristokraadina hoidis Báthory kuus aastat seaduse eest kõrvale, ent Ungari kuningas Mátyás II saatis piirkonda asja uurima oma kõrgeima ametniku György Thurzó. Too avastas, et 300 tunnistajat on nõus krahvinna koletutest veretöödest rääkima. Tunnistajate väitel põletas Báthory ohvreid tulikuumade raudoradega, peksis neid nuiaga, toppis küünte alla nõelu, valas ohvrid külma veega üle, jättes nad seejärel õue surema, õmbles nende huuli kokku ja hammustas tüdrukute rindadest ja näost tükke välja. Eriti oli krahvinnale meeldinud kääridega ohvrite sõrmede vahel asuvat nahka lõigata. Paljud n-ö tunnistajate „faktid“ olid tõenäoliselt väljamõeldised.

Krahvinna Erzsébet Báthory. Foto: YouTube'i kuvatõmmis

Krahvinna Báthoryt ümbritsevad ka mitmesugused üleloomulikud lood. Nimelt süüdistati teda kannibalismis ja saatana endaga seksuaalvahekorda astumises. Kõige levinuim jutt oli seotud „Verise krahvinna“ tüdrukute tapmise põhieesmärgiga – väidetavalt suples ta süütute noorte verega täidetud vannis, et säilitada nooruslikku välimust.

Pärast tunnistuste kuulmist otsustas György Thurzó Báthory 80 tüdruku mõrvas süüdi mõista. Üks tunnistaja oli aga näinud krahvinna raamatut, kuhu too oli märkinud 650 ohvri nimed – seda märkmikku pole aga kunagi avastatud. Paar naise väidetavat kaasosalist mõisteti nõiasüüdistustega surma ning krahvinna ise müüriti oma lossi kinni. Ta suri 1614. aastal.