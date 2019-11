MINEVIKUHETK | 15. november: Hruštšov kutsus Ameerikat üles sõbralikule raketivõistlusele 

Mõned päevad pärast Gaitheri raporti lekkimist pidas Nikita Hruštšov Ameerika ajakirjaniku Henry Shapiroga pika intervjuu. Raport kinnitas mitmeid Nõukogude Liidu liidri väiteid, andes ka märku, et USA jääb kommunistlikule riigile võidurelvastumises alla. 15. novembri usutluses kinnitas Nikita Hruštšov, et Nõukogude Liidul on rakettide suhtes USA ees ülekaal.