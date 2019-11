MINEVIKUHETK | 14. november: Ia Drangi orus puhkes Vietnami sõja esimene suur lahing 

Siiski näitas lahing, et põhjavietnamlased on suutelised edukalt ameeriklastele vastu seisma ning suurtes lahingutes võitlema. Tänu Ia Drangi oru konfliktile mõistsid kommunistliku leeri väed, et kui nad hoiavad võitlejaid USA positsioonide lähedal, ei saa vastased suurtükiväge või õhurünnakut kasutada, kuna see ohustaks maismaal olevaid liitlassõdureid. Seda strateegiat hakkasid Põhja-Vietnami väed USA sõjaajalukku suure häbipleki jätnud sõja ajal tihti kasutama.