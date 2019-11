MINEVIKUHETK | 10. november: „Tüssamise päevaga“ tõusis kardinal Richelieu taas kuninga soosingusse  

Esialgu kuningas otsust ei teinud, vaid suundus Versailles' asuvasse jahilossi. Richelieu tõenäoliselt uskus tol hetkel, et tema poliitiline karjäär on lõpule jõudnud ning tema vaenlased on suutnud kuningat veenda. Mehe mõjuvõimsad sõbrad kostsid kardinali eest, mistõttu sai ta enesekindluse tagasi. Samal ajal kui kardinalivastased meeleavaldajad Luxembourgi paleed ümbritsesid ja kõrgvaimuliku langust tähistasid, järgnes Richelieu kuningale Versailles'isse. Seal kinnitas valitseja kardinalile jätkuvat toetust. Marie de' Medici mõistis peagi, et teda on ninapidi veetud ning pagendas end ise Compiegne'i, kust ta hiljem suundus Brüsselisse ja Amsterdami.