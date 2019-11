AJALOO VÕIKAMAD MÕRTSUKAD | H. H. Holmes pidas Chicagos „õuduste hotelli“ 

1886. aastal kolis Mudgett Chicagosse, kus ta asus dr H. H. Holmesi nime all apteekrina tööle. Holmesiga käisid kaasas ka pettused ja tüssamine. Peagi oli ta omastanud apteekrile kuuluva hoone ja selle krundi. Apteegi vastas asuvale maalapile ehitas mees kolmekorruselise hoone, mis 1893. aasta Maailmanäituse ajal hotellina uksed avas. Tegu polnud aga sugugi tavalise hotelliga. Holmes oli sinna rajanud salakäigud, helikindlad toad ja uksed mida sai vaid väljastpoolt lukku keerata. Samuti asusid hotellis gaasipõletid ohvrite lämmatamiseks ning põletusahi laipade kremeerimiseks. Ta oli tihti ka ehitustöölisi vahetanud, et keegi ei mõistaks täielikult hotelli saladusi. Holmes oli loonud koha, kus tal avanes võimalus jälgi jätmata inimesi tappa.

Ei möödunud kaua, kuni ta hakkas julmalt inimesi mõrvama, et nende varale küüned taha ajada. Väidetavalt tappis ta Chicago Maailmanäituse ajal mitu naist, olles eelnevalt nendega kihlunud. Holmes nõudis oma töötajatelt, et nad elukindlustuslepingus tööandja pärijaks märgiksid. See võimaldas mehel seaduslikult töötajate vara endale nõuda, kui ta oli nad tapnud. Mõned laibad müüs mees ka kohalikule meditsiinikoolile – ta ei saanud ju lisaraha lihtsalt ahju visata. Mõrvari sihtmärkideks olid enamjaolt hotellis peatuvad naised, keda ta helikindlates kambrites ka piinas. Kohalikud elanikud hakkasid Holmesi hirmuäratava mainega hotelli „Lossiks“ nimetama.

Holmesi Chicagos asunud õuduste hotell ehk „Loss“. Foto: Wikimedia Commons

Samal aastal vahistati Holmes kindlustuspettuse eest – ta oli oma kodu põlema süüdanud ning nõudis, et kindlustus selle eest maksaks. Peagi mees vabastati, ent ta hakkas koos partner Ben Pitezeliga uut pettust planeerima. Nad otsustasid kindlustusraha nimel viimase surma teeselda. Koos lahkusid petised Chicagost ning tegelesid erinevates Ameerika osades kõiksugu pettustega – Holmes ei öelnud ära ka tapmistest. Texases plaanis kurjategija samuti mõrvahotelli luua, ent see plaan läks vett vedama. Korrakaitsjad pidasid Holmesi kinni ning ta langes ravimifirma tüssamise eest lühikeseks ajaks vangi. Vanglast vabanedes sai varem Herman Mudgetti nime kandnud mees teada, et Pitzel on Philadelphiasse kolinud ning müüb seal võltspatente. Holmes otsustas mehe üles otsida ning kindlustusraha nimel päriselt tappa. Lisaks Pitzelile mõrvas Holmes ka tolle kolm last.