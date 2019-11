MINEVIKUHETK | 8. november: Saksa teadlane avastas kogemata röntgenikiired 

Röntgeni avastus leidis aset Saksamaal Würzburgis asuvas laboris. Sealse ülikooli füüsikainstituudi juhina oli tal tavaks hilisööni tööd teha. Mees testis 8. novembri õhtul, kas katoodkiired suudavad klaasi läbida. Äkitselt märkas Röntgen, et voolu sisse lülitades hakkasid läheduses asunud baariumi plaatinatsüaniidi kristallid helendama. Füüsik järeldas, et tegu on tundmatu kiirgusega ja nimetas seda tekitavad kiired seetõttu X-kiirteks. Röntgen asus kohe avastust uurima ning peaaegu ei lahkunudki järgneval perioodil laborist. Ta sai teada, et X-kiired läbivad inimkeha, ent mitte suurema tihedusega objekte – näiteks luustikku. Röntgen õppis, et neid kiiri saab ka fotografeerida.