MINEVIKUHETK | 7. november: jaapanlased poosid üles Nõukogude Liidu meisterspiooni

Richard Sorge isa oli sakslane ning ema venelane. Mees võitles I maailmasõjas Saksa armee ridades ning sai pärast sõda Hamburgi ülikoolis poliitteaduste kraadi. 1919. aastal liitus Sorge Saksa kommunistliku parteiga ning siirdus viis aastat hiljem Nõukogude Liitu. Tema esimene Vene luureteenistuse poolt antud suurem ülesanne leidis aset 1920ndate lõpus, kui ta Hiinasse saadeti. Ta pidi Aasia riigis spioonide võrgustiku üles ehitama. 1933. aastal naasis mees Saksamaale, et täiustada ausa sakslase kuvandit. Seal asus Sorge tööle ajalehes Frankfurter Zeitung, kus ta mõjutas toimetajaid, et nood ta väliskorrespondendina Tokyosse saadaksid. See õnnestus ning ta hakkas Jaapanis taas spioonivõrgustikku looma.