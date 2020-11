MINEVIKUHETK | 2. november: rahvusvahelisse kosmosejaama saabusid esimesed elanikud 

USA, Venemaa, Kanada, Jaapani ja Euroopa kosmoseagentuurid leppisid kokku, et koos luuakse Maa orbiidile kosmosejaam. ISSi ehitus algas juba samal aastal – kosmosesüstikud ja kaks mehitamata kosmoselaeva toimetasid kohale jaama põhikomponendid ning panid selle osaliselt ka kokku. Esimeste asukatena saadeti jaama venelased Juri Gidzenko ja Sergei Krikaljov ning ameeriklane William Shepherd. Viimasest sai ka jaama esimene komandör.

Kolm meest saabusid ISSi 2. novembril 2000. aastal Vene kosmoseaparaat Sojuz TM-31 pardal, mis startis kaks päeva varem Kasahstanist. Ekspeditsioon 1 ülesanne oli paigaldada ja aktiveerida erinevaid jaama tööks vajalikke komponente. Sageli polnud see lihtne töö, näiteks personali toidusoojendi aktiveerimine võttis mitu päeva aega. Shepherd, Gidzenko ja Krikalev said esimesteks inimesteks, kes kohanesid pikemalt eluga maalähedasel orbiidil. Mehed pidid vähemalt kaks tundi päevas trenni tegema, et nende lihased madala gravitatsiooniga keskkonnas ei kõhetuks.