MINEVIKUHETK | 24. oktoober: arutu kiirustamine põhjustas Nedelini katastroofi

Oktoobrirevolutsiooni tähtpäeva lähenedes andis Nõukogude Liidu liider Nikita Hruštšov uue R-16 ballistilise raketi väljatöötajatele karmi käsu, et raketi start peab toimuma vahetult enne suuri pühi. See tekitas asjaosalistes kerget paanikat, sest nii lühikese ajaga oli keeruline R-16 täielikult töökindlaks teha. Esmaste plaanide kohaselt pidi kontinentidevaheline rakett startima 23. oktoobril, ent ilmnesid mitmed tootmisvead ja probleemid, mis muutsid selle kavatsuse võimatuks. Seetõttu toimus katsetus päev hiljem.

24. oktoobril jätkati ettevalmistustega – insenerid teadsid, et rakett on vigane, ent see oli vaja iga hinna eest teele saata. Parandustööde juures viibis ka marssal Mitrofan Nedelin, kes julgustas spetsialiste, kes rikkusid kiirustamise tõttu ka mitmeid ohutusreegleid. Lühis teise astme mootoris põhjustas põlemiskambris ootamatu protsessi ning suure plahvatuse. Kogu stardiplatvorm lahvatas leekidesse. Kuigi hukkunute arv pole täpselt teada, suri õnnetuses hinnanguliselt 75-150 inimest – nende hulgas ka marssal Nedelin, kelle järgi katastroof nime sai. Hruštšov saatis Leonid Brežnevi sündmuspaika asja uurima. R-16 programmiga jätkati järgneva aasta jaanuaris.