MINEVIKUHETK | 15. oktoober: hukati spionaažis kahtlustatud eksootiline tantsija Mata Hari 

Mata Hari ehk Margaretha Geertruida Zelle oli Hollandist pärit eksootiline tantsija, kes saabus Pariisi 1905. aastal. Peagi leidis naine Prantsusmaa pealinnas Aasiast inspireeritud tantsudega suurt menu ning hakkas üle Euroopa esinema. Ta rääkis kõikjal, et sündis India templis ning õppis sealse preestrinna käest iidset tantsukunsti. Too oli andnud talle ka nime Mata Hari, mis tähendab tõlkes „päeva silma“. Kuigi tema lugu oli täis valesid, esines ta Euroopa linnades alati täismaja ees – sellele aitas kaasa ka asjaolu, et naise tantsuprogrammi kuulus ka striptiis.