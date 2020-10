MINEVIKUHETK | 9. oktoober: viiking Leifr Eiriksson maabus esimese eurooplasena Põhja-Ameerikas

Vinlandi asukoht pole täpselt teada, ent teadlased arvavad, et see võis asuda Saint Lawrence'i lahe piirkonnas Kanadas. 20. sajandi keskel leiti Newfoundlandi põhjatipus asuvas L'Anse aux Meadows külakeses viikingite asulakoht 11. sajandist. Seega näitavad ka arheoloogilised tõendid, et skandinaavlased avastasid Ameerika ligi viis sajandit enne Kolumbust. Kuigi Skandinaavia saagadest väljaloetavaid dateeringuid on keeruline kindlaks määrata, kuulutati USAs 9. oktoober Leifr Eirikssoni päevaks.