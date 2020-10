MINEVIKUHETK | 7. oktoober: kosmoseaparaat Luna 3 tegi esimese foto Kuu tagaküljest

Esmalt pidi kosmosesond üldse Kuu tagaküljeni jõudma, et sellest foto teha. Kolmeteljeline Luna 3 oli kolmas kosmoseaparaat, mille Nõukogude Liit Kuu lähedusse saatis. Masin alustas oma missiooni 4. oktoobril ning seda juhiti Nõukogude Liidus asuvatest baasidest. Peagi mõistsid missiooni eest vastutavad teadlased , et sondi raadiosignaal on poole nõrgem kui varem loodeti. Siiski jõudis sond Kuust 6. oktoobril vaid 6200 kilomeetri kaugusele.