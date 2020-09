MINEVIKUHETK | 28. september: Eesti ja NSV Liidu vahel sõlmiti baaside leping

Baaside lepingu allkirjastamise ettekäändeks sai Poola allveelaeva Orzeł juhtum. Vastavalt neutraliteedikohustustele pidasid Eesti võimud Tallinnas varju otsinud allveelaeva kinni, ent see põgenes 17. septembril, kui NSV Liit Poolale kallale tungis. Nõukogude Liidule andis see sobiva ajendi Eestile oma kavatsusi peale suruda – ei soovitud ju end Lääneriikidele vägivaldse agressorina näidata, vaid „diplomaatilisel“ moel asju ajada.

Moskvasse kaubandusläbirääkimistele sõitnud Eesti Vabariigi välisministrile Karl Selterile anti venelaste poolt korraldus sõlmida abipakt kahe riigi vahel, mis annaks Nõukogude Liidule võimaluse Eestisse sõjaväebaase luua. Kuna Selteril puudusid selliseks teoks volitused, suundus ta Tallinnasse, kus asuti asja valitsusega arutama. Arutelule lisas pinget asjaolu, et venelased olid aina enam piiril aktiveerunud – lennukid rikkusid Eesti õhuruumi ning teisel pool piiri seisis punaarmee.

Eesti oleks saanud venelaste vastu enam-vähem võrdsearvulise sõjaväe kokku kutsuda, ent oli selge, et mobilisatsiooniga ollakse hiljaks jäänud. Eesti valitsus mõistis, et lepinguga antakse ära oma suveräänsus. Päts lootis, et peagi puhkeb Saksamaa ja NSV Liidu vahel sõda, mille käigus õnnestub vabariik taastada. Ekslikult panustati sakslaste soovile Eestit aidata. Pärast pikka arutelu jäi Pätsi otsus peale ning lootuses rahvast sõjakoledustest päästa, sõlmiti 28. septembril Moskvas baaside leping. Sellele kirjutasid alla Vjatšeslav Molotov ja Karl Selter. Eesti oli võõrväele oma uksed avanud.