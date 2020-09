MINEVIKUHETK | 27. september: jahimees tappis maailma viimase Bali tiigri 

Bali tiiger oli üks üheksast tiigri alamliigist. Tänaseks päevaks on ellu jäänud vaid kuus liiki: Amuuri, Indohiina, Bengali, Malai, Lõunahiina ja Sumatra tiiger. Väljasurnud on kolm: Bali, Java ja Kaspia tiiger. Esimesena kadus maakeralt teistest kasvult väiksem Bali tiiger, kelle elupaik asus samanimelisel Indoneesia saarel, mille pindala on vaid veidi üle 128 000 ruutkilomeetri. Teadlased usuvad, et tiigrid asustasid Bali 11 000–12 000 aastat tagasi. Saare võrdlemisi väikse suuruse tõttu ei olnud Bali tiigri populatsioon tõenäoliselt juba algselt eriti arvukas.