MINEVIKUHETK | 23. september: noor varas näppas Brüsseli muuseumist kuulsa Vermeeri maali 

17. sajandil tegutsenud Jan Vermeer on barokk-kunsti üks tuntumaid esindajaid. Talle meeldis kujutada keskklassi kuuluvate inimeste kodust elu. Mehe kuulsaimaks teoseks on „Tütarlaps pärlkõrvarõngaga“. Vermeeri hilisemat loominguperioodi iseloomustab hästi 1669-70 aastal valminud maal „Armastuskiri“.

Jan Vermeeri „Armastuskiri“. Foto: Wikimedia Commons

3. oktoobril võttis Roymans varjunime all ühendust Brüsseli ajalehega Le Soir, küsides kohtumist reporteriga. Roymans viis seotud silmadega ajakirjaniku maali juurde ning lasi seda autotulede taustal pildistada. Varas mainis, et ta armastab kunsti, ent ka inimkonda. Pärast kohtumist avaldas ajaleht fotod maalist ning Roymansi nõudmistest – mees tahtis, et maali eest annetataks 200 miljonit franki Ida-Pakistanis nälgivatele Bengali põgenikele. Samuti soovis ta, et nii Amsterdami kui Brüsseli kunstimuuseumid koguksid raha maailma näljahäda leevendamiseks. Roymans andis nõuete täitmiseks aega kolm päeva.