MINEVIKUHETK | 19. september: esimese mehitatud kuumaõhupalli pardal olid lammas, part ja kukk

Joseph-Michel and Jacques-Étienne Montgolfier olid edukad paberitootjad, kes eksperimenteerisid õhust kergemate seadmetega. Nad avastasid, et kuum õhk paneb paberkoti tõusma. Montgolfierid ehitasid siidist õhupalli, mis oli vooderdatud paberiga. Selle diameeter oli kümme meetrit ning nad saatsid õhupalli esimeseks katselennuks õhku juba 1783. aasta juunis. Esimene testlend oli edukas – pall tõusis kuni kahe kilomeetri kõrgusele ning püsis seal umbes kümme minutit, liikudes edasi ligi kaks kilomeetrit. Pärast mitmeid õnnestunud katseid otsustasid vennad avalikult Prantsusmaa kuningale oma leiutist esitleda. Selleks puhuks valmistati uhkem õhupall kui see, millega varem katseid tehti – kuningas Louis XVI pidi ju ometigi leiutisest vaimustuma.