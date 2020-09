MINEVIKUHETK | 14. september: töötu õpetaja ründas võinoaga kuulsat Rembrandti maali

Kunstniku Rembrandt van Rijni maal, mida tuntakse eelkõige nime all „Öine vahtkond“, on Hollandi kunsti kuldaja üks tuntumaid teoseid. 1642. aastal valminud maal on hiiglaslik – 3,63 meetrit kõrge ning 4,37 meetrit lai. Peaaegu elusuuruseid tegelasi kujutav „Öine vahtkond“ on mitmel korral langenud vandaalitsejate ohvriks.