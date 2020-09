MINEVIKUHETK | 11. september: al-Qaida terroristid ründasid Ameerika Ühendriike

11. septembri hommikul kaaperdasid 19 al-Qaida terroristi USA idarannikul neli reisilennukit. Kaks neist juhiti New Yorki, kus need tabasid Maailma Kaubanduskeskuse kaksiktorne. Kell 8.46 rammis American Airlinesi lend 11 põhjapoolset kaksiktorni. Vaid 17 minutit hiljem põrutas lõunapoolse hoone sisse lend 175. Tragöödia oli suur – tornid said tugevaid kahjustusi, süttisid leekidesse ning varisesid peagi kokku. Maailma Kaubanduskeskuses hukkus 2606 inimest.

Pentagoni kahjustused. Foto: Wikimedia Commons

Vandenõuteoreetikute seas lahvatas 9/11 terroriaktiga palju erinevaid teooriaid. Levinuim on see, et rünnakud olid võimude poolt lavastatud ning selle taga seisis tollane president George W. Bush. Palju on arutatud selle üle, et kaksiktornide lagunemise põhjustasid varem sinna paigaldatud lõhkeseadeldiste plahvatused. Motiivina näevad vandenõuteoreetikud selles valitsuse õigustust rünnata Afganistani ja Iraaki geopoliitilistel põhjustel.