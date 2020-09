MINEVIKUHETK | 7. september: verise Borodino lahinguga avas Napoleon tee Moskvasse

Suurepärane strateeg Napoleon pelgas, et kui ta ründab venelasi külgedelt, võivad nood taas põgeneda. Seetõttu valmistas ta ette julma otserünnaku. Võitlus algas 7. septembri varahommikul – lahing toimus viiekilomeetrisel rindel vahelduva eduga. Lõuna paiku hakkas prantslaste suurtükivägi kaalukaussi kallutama, ent rünnakud polnud piisavalt tugevad, et venelaste vastupanu murda. Lahingust eemal seisnud Napoleon ei saatnud rünnakule 20 000 mehest koosnevat keiserlikku kaardiväge ega 10 000 varusõdurit. Mitte just parimate strateegiliste võimetega Kutuzov oli aga iga viimase kui mehe taplusesse suunanud.