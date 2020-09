MINEVIKUHETK | 5. september: Must September korraldas Müncheni olümpiamängudel veresauna 

Lääne-Saksamaal toimunud olümpiamängudel võtsid Palestiina terroristliku rühmituse Must September sportlasteks riietatud liikmed üheksa Iisraeli olümpiakoondislast pantvangi, olles eelnevalt kaks vastuhakanut tapnud. Verise juhtumi ajendit polnud vaja kaugelt otsida – Palestiina ja Iisraeli vahel olid kestnud teravad poliitilis-sõjalised konfliktid juba kümnendeid. Terroristid vangistasid 5. septembril Müncheni olümpiaküla Connolystraße 31 majas elanud Iisraeli sportlased ning hakkasid ootama, et nende nõudmistele vastatakse.

Musta Septembri liikmed eesotsas Luttif Afifiga nõudsid, et vabastataks 234 palestiinlasest vangi nii Iisraelis kui ka Lääne-Saksamaal. Vaatamata juhtunule, otsustas ROKi esimees Avery Brundage, et mängud jätkuvad. Politsei tööd tegi keerulisemaks see, et pantvangikriisi kanti videopildis üle ligi miljardile televaatajale üle maailma.