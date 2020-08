MINEVIKUHETK | 24. august: Vesuuvi vulkaanipurse mattis Pompei tuha alla

79. aastal toimunud vulkaanipurse on maailma üks tuntumaid loodusõnnetusi. Tollal arvasid inimesed, et Vesuuv on ammu kustunud ning sellest ohtu oodata pole. Piirkonnas elavad inimesed mõistsid olukorra tõsidust 24. augusti pärastlõunal, kui tulemägi esimest korda kohutava kärgatusega purskas – maa värisemine ning vulkaanist paiskunud tuli tekitas suurema osa rahva seas paanika ning nad üritasid põgeneda. Peagi oli taevalaotus tuhast must. Lähedalasuvad linnad Pompei, Oplontis ja Stabie mattusid vulkaanilise tuha alla. Herculaneumi linna hävitas mudalaviin. Vulkaanipurse kestis kaks päeva.