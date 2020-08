MINEVIKUHETK | 20. august: NKVD agent korraldas Mehhikos Lev Trotskile atentaadi

Trotski teadis, et Stalin tahab iga hinnaga tema elu lõpetada. Ta oli muutnud oma Mehhikos asuva eramaja täielikuks kindluseks, kuhu ei saanud salamõrvarid sisse tungida. Kuna muul viisil oli Moskva põlu alla sattunud kommunisti tapmine sama hästi kui võimatu, sulandus Trotski sõpruskonda hispaanlasest NKVD agent Ramon Mercader, kes tutvustas end tema pooldajana varjunime all Frank Jacson. Mõrvar oli juba aastaid varem tutvunud Trotskite usaldusaluse Sylvia Agelofiga ning temaga kihlunud.

1940. aasta 20. augusti õhtupoolikul saabus Mercader Trotski residentsi. Ta käitus närviliselt ning palus Lev Trotski naisel Natalial endale vett tuua. Mõne minuti pärast kuulis Natalia kohutavat karjatust ning leidis kabinetti naastes, et Trotski lebab verisena maas – Mercader oli kunagist kommunistide juhtfiguuri mantlihõlma alla peidetud jääkirkaga pähe löönud. Valvuritel õnnestus ründaja kinni pidada ning politseile üle anda. Trotski toimetati kiiresti haiglasse, kus ta järgmisel päeval suri. Enne surma jõudis ta veel lausuda: „Ma usun, et Stalin on lõpetanud töö, mida ta kunagi alustas.“