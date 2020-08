MINEVIKUHETK | 17. august: auto nõudis liikluses esimese jalakäija elu 

19. sajandi lõpus sai alguse autode võidukäik. 44aastane Bridget Driscoll ning tema teismeline tütar May ja tolle sõber Elizabeth Murphy kõndisid 1896. aasta 17. augustil pahaaimamatult Lõuna-Londonis Crystal Palace'i lähedal, ilma, et oleksid suutnud eelolevat õnnetust ettegi kujutada. Naised ületasid Dolphine Terrace'it, kui neile äkitselt auto lähenes. Väidetavalt (tolle aja kohta) kiiresti sõitnud auto tabas Bridget Driscolli, mistõttu naine hukkus. Sõiduk kuulus Anglo-Prantsuse mootorsõidukite ettevõttele ning seda kasutati näitusesõitudeks. Üks pealtnägija kirjeldas, et „auto sõitis vastutustundetult kiirelt, lausa nagu päästesõiduk“.