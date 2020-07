MINEVIKUHETK | 3. juuli: ameeriklased tulistasid alla Iraani reisilennuki

Samal hommikul läbis Ameerika mereväe alus USS Vincennes Hormuzi väina, kui laevalt pärinev helikopter teatas, et Iraani patrulllaevalt avati nende vastu käsirelvadest tuli. USS Vincennes sisenes seepeale kõigepealt Omaani ning hiljem Iraani territoriaalvetesse, jälitades kõnealust patrulllaeva. Samal ajal nähti radaritelt, et lähenemas on lennuk, milleks arvati olevat Iraani õhuväele kuuluv F-14 Tomcat. Saamata lennukiga kontakti, tulistas USS Vincennes välja kaks raketti, millest üks tabas sihtmärki, milleks osutus Iran Airi lend 655. Lennuk hävis ning kukkus merre. Juhtunud tragöödias hukkus 290 inimest, kellest 66 oli olnud lapsed.