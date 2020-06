MINEVIKUHETK | 30. juuni: akrobaat Charles Blondin kõndis köiel üle Niagara joa 

1855. aastal rändas Blondin USAsse. Teatrijuht William Niblo ärgitas akrobaati New Yorgis koos Raveli trupiga esinema. Temalt tuli ka mõte, et Blondin võiks ületata köiel Niagara joa. Just see trikk tegigi Charles Blondini kuulsaks. 30. juunil 1859. aastal võttiski ta hirmutava köielkõndimise ette. Kanada-USA piiril asuva Niagara joa üle kõrguv köis oli 340 meetrit pikk ning 8,3 cm lai. Köis asus 49 meetri kõrgusel veepinnast Vikerkaaresilla lähedal. Blondin läbis teekonna edukalt ning sai hetkega maailmakuulsaks. Hiljem käis ta mitmeid kordi köiel üle sama koha, kuid erineval teatraalsel viisil: kinniseotud silmadega, kotis, käru lükates, karkudega, teist meest seljas kandes jne.