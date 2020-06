MINEVIKUHETK | 21. juuni: Eestis sai võimule venemeelne nukuvalitsus

17. juunil okupeeriti Eesti 100 000 Nõukogude armee sõjaväelase poolt. Kaks päeva hiljem saabus siia ka Stalini erivolinik Andrei Ždanov, kelle juhendamisel lavastati 21. juunil „demokraatlik“ riigipööre. Kõnealuse päeva hommikul liikusid Tallinna tööstustes ringi agitaatorid, kes meelitasid töölisi tööd katkestama ning tänavatele meelt avaldama minna. Hommikusel valitsuse koosolekul soovis president Konstantin Päts, et Riigikogu kokku kutsutaks. See idee laideti maha. Johan Laidoner arvas, et kuna võõrväed oli konfliktideta Eestisse lastud, pole Ždanovil põhjust valitsusega seonduvaid muudatusi teha.