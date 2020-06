MINEVIKUHETK | 15. juuni: Magna Carta piiras Inglise monarhide võimu 

Magna Carta määras, et seadusest ei ole üle ükski inimene, olgu ta kas kuningas, aadel või lihtne kodanik – kõik on jumala ja kohtuniku ees võrdsed. See dokumendikogu sai Inglismaa poliitilises elus oluliseks osaks, mida uuendas peaaegu iga järgnev monarh. Magna Carta on saanud aluseks mitmetele demokraatlikele dokumentidele, näiteks on sellest eeskuju võtnud Ameerika Ühendriikide Iseseisvusdeklaratsioon.