MINEVIKUHETK | 13. juuni: USAs keelati laste saatmine postipakkides 

Peagi tekkisid ameeriklaste hulgas veelgi veidramad soovid. Postiametisse laekusid küsimused, millised on regulatsioonid ning millist pakendit peab kasutama, kui on soov saata postipakiga väikelast. Selgus, et saata võib pakki, mis kaalub vähem kui 11 naela (5 kg). 31. jaanuaril saadeti Bataviast Ohiost teele veidi alla viie kilogrammi kaaluv beebipoiss, kes jõudis ohutult miili kaugusel elava vanaema juurde. Postimaks oli vaid 15 senti ning laps oli kindlustatud 50 dollarile. Sarnaselt toimetasid postiljonid sihtkohta nii mõnegi pisipõnni, sest teenuse hind oli odavam kui näiteks rongipilet.