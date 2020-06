MINEVIKUHETK | 12. juuni: Anne Frank sai sünnipäevakingiks päeviku

Hollandis elav Anne Frank oli saanud just 13aastaseks. Ta käis paar päeva enne sünnipäeva koos isa Ottoga linnas. Tüdruk näitas Ottole poeakna taga stendil seisnud punase-ja valgeruudulise mustriga kaunistatud raamatud, mille ees oli väike taba. Tegu oli autogrammiraamatuga, uhu lapsed said sõprade allkirju ning meenutusi koguda. Kui Anne selle 12. juunil kingituseks sai, otsustas ta, et kasutab raamatut päevikuna.