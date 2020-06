MINEVIKUHETK | 10. juuni: ristisõtta suundunud Saksa-Rooma keiser uppus jõkke

Kuulduste kohaselt pelgas saratseenide juht Saladin ristivägede liidrite seast just Barbarossat. Saladini õnneks Saksa-Rooma keiser pühale maale ei jõudnudki – enne Jeruusalemma jõudmist juhtus keisriga õnnetus. Ta uppus 10. juunil 1190. aastal kiireloomulisse ja külma Salephi jõkke. Selle traagilise sündmusega on liikvel erinevaid versioone: ühed allikad mainivad, et eakas keiser kukkus jõge ületades hobuselt kiire vooluga jõkke, teised väidavad, et ta pesi end jäises vees ning sai külmašoki. Igatahes pööras seepeale juhi surmaga moraali kaotanud sõjavägi suures osas ringi ning naasis koju.