MINEVIKUHETK | 2. juuni: sõumees P. T. Barnum alustas oma esimest tsirkusetuuri 

Maailma suurimaks showmeheks nimetatud Barnum juhtis nooruses mitmeid ärisid ning võitles kogu hingega kristliku kogukonna poolt määratud seaduste vastu, mis limiteerisid seda, kui palju inimesed võisid lõbutseda. Ärimehena õppis Barnum tingima ning ka valetama, et oma tahtmine saada. Pettuste peene kunsti osav kasutamine oli mehe loomuses. Vaid 12aastasena oli ta koduse kirsirummi ja snäkkide müümisega teeninud piisavalt raha, et osta koju kariloomad.

Barnum väitis rahvale, et Joice ehk „maailma kõige hämmastamapanev ja haruldasem kurioosum“ oli George Washingtoni hooldaja. Seega koosnes etteaste sellest, et krimpsus naine rääkis pealtvaatajatele lugusid „kallist väiksest George'ist“. Et sellest kõigest veel vähe poleks, levitas Barnum kuulujutte, et Joice on masin, keda kontrollib kõhurääkija. Tõde eaka naise ning Barnumi pettuse kohta ilmnes 1836. aasta veebruaris, kui Joice suri.