MINEVIKUHETK | 1. juuni: natsid lasid Biskaia lahe kohal alla Briti tsiviillennuki

Lennukis hukkusid mitmed nimekad tegelased, kõige tuntum ohver oli kuulus näitleja Leslie Howard, kes osales ka 1939. aasta filmis „Tuulest viidud“. Ühe teooria järgi arvasid sakslased, et lennukis viibib Briti peaminister Winston Churchill isiklikult. Teine teooria väidab, et sakslased lasid lennuki alla seetõttu, et reisijateks olid Briti spioonid. Näitleja Howard oli aktiivne anti-natsistliku propaganda levitaja ning kuulduste kohaselt tegigi koostööd Briti salateenistusega. Sakslaste ametliku versiooni kohaselt arvati, et tegu on vaenlase õhusõidukiga, mille lennu kohta neil info puudus.