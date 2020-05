MINEVIKUHETK | 29. mai: esimesed alpinistid vallutasid Mount Everesti tipu

1850. aastatel määrati kindlaks, et Mount Everest on maailma kõrgeim mägi. Tollal ei usutud, et keegi kunagi selle tippu jõuab. 100 aastat hiljem tõestasid kaks meest vastupidist. 1953. aasta ekspeditsioon oli üheksas katse vallutada Mount Everesti tippu. Varem polnud keegi sellega hakkama saanud. Briti Everesti ekspeditsiooni juhiks määrati kolonel John Hunt, mis tekitas mägironijate tiimi hulgas algselt pahameelt. Retke rahastajad lootsid, et Hunti sõjaline juhtimisoskus ja mägironija taust toob edu. Hunti meeldiv iseloom vaigistas peagi kõik tema kriitikud.