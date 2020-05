MINEVIKUHETK | 28. mai: Tsushima merelahing lõpetas Vene-Jaapani sõja

Vene-Jaapani sõda algas 1904. aasta 8. veebruaril, kui Jaapani väed ründasid Vene keisririigi sadamalinna Port Arturit. Konflikti tekkimise põhjuseks olid mõlema suurriigi imperialistlikud huvid Mandžuuria ja Korea üle. Sõja peamisteks lahingutandriteks said Lõuna-Mandžuuria ning Jaapani ja Kollase mere piirkond. Konfliktis osales Vene poolel ka palju eestlasi – 1904. aasta suvise ja sügisese mobilisatsiooniga sattus sõtta ligi 7500 Eesti meest.

Jaapanlased polnud suutnud 1904. aastal kindlustada Jaapani mere üle täielikku kontrolli, sest Vene laevastik asus veel Port Arturis ja Vladivostokis. Vene valitsusel oli plaan saata Balti laevastik admiral Zinovi Rožestvenski juhatuse all kaug-itta, mida oktoobri keskel ka tehti. Peagi saadi teada, et Port Artur on kaotatud. Kui Balti laevastik 1905. aasta kevadel Vietnami Camranha lahte jõudis ning sealsete vägedega ühines, oli Vene armaada muljetavaldavalt suur, ent laevad olid vanad ning meeskonnad kehva treeninguga. Mai alguses jõudis laevastik Hiina merre. Vene admiral soovis laevad Tsushima väina kaudu Vladivostokki juhatada.