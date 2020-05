MINEVIKUHETK | 26. mai: Iiri mässulised said Tara mäel brittidelt lüüa

Tara mägi oli olnud iirlastele juba muistsetest aegadest auväärne paik. Seal krooniti Iirimaa ülemkuningaid ning sellel on oma koht ka Iiri mütoloogias. Mässulised valisid selle mäe kogunemiseks ka seetõttu, et see kontrollis teid, mis suundusid Dublinisse. Meathis kolm päeva tagasi alanud ülestõus tõi Tara mäele 4000-7000 mässulist. Üle maakonna oli toimunud vägivallaakte, et takistada kaugemate kohtade inimestel ülestõusuga liitumast. 26. mai õhtul puhkes otsustav lahing.