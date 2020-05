MINEVIKUHETK | 20. mai: Charles Lindbergh lendas üle Atlandi ookeani

Kuulsa aviaatori Charles Augustus Lindberghi eesmärk oli teha midagi, mida varem polnud suutnud ükski inimene – ületada soololendurina Atlandi ookean, täpsemalt lennata vahemaandumiseta New Yorgist Pariisi. Tema lennuki nimeks, millega ta 20. mail kell 7.40 hommikul New Yorgist startis, oli Spirit of St Louis (tõlkes St. Louis'e vaim). Lennuk oli täidetud 1704 liitri kütusega, millest pidi jätkuma reisiks, mille kogupikkus oli ligi 5800 kilomeetrit.