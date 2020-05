MINEVIKUHETK | 19. mai: kuninganna Anne Boleyn kaotas pea 

Kuna Henry VIII esimene abikaasa Aragoni Katariina ei suutnud kuningale poega sünnitada, lasi mees 1533. aastal selle abielu tühistada. Kuninga otsuse tegelik põhjus võis olla hoopis see, et ta ihaldas teist naist – Anne Boleyni, kes oli talle sügavale südamesse pugenud. Juba 1532. aastal abiellus paar salaja. Lahutamine ja järgmise seadusliku kooselu nõudmine viis kuninga vaenujalule Rooma paavsti ja katoliku usuga. Henry eraldas nii poliitilistel kui ka isiklikel põhjustel Anglikaani kiriku katolikust kirikust – see oli osa Inglise reformatsioonist, mille tuline toetaja ka Anne oli.